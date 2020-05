ABIPALVE: Türi kogukond püüab Keeniasse lõksu jäänud jooksja koju aidata 

„Kallis kogukond ja head spordisõbrad üle Eesti. Türilt pärit jooksumees Olavi Allase on vaja aidata kodumaale tagasi. Keenias jooksulaagris treeninguid teinud sportlane jäi seal nn koroonalõksu. Kohapealne tugi välismaalastele ei ole aidanud seni Keeniast liikuma saada. Lennupiletite hinnad on tõusnud kõrgustesse ja olukord paneb Olavi pere suure surve alla. Nüüd on võimalus Inglismaa kaudu hakata kodu poole liikuma. Selleks vajab pere aga lisatuge,“ kirjutatakse Facebookis.