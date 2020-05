FOTOD | Eesti sulgpallitipud rassivad koroonaajastul hoopis tenniseväljakul 

Tõsi küll, üldfüüsilist põhja on sulgpallurid värskes õhus ladunud ka varasematel aegadel, kuid reketid on selleks ajaks jäetud saali, sest tuul mõjutab seda mängu ehk hapra sulgpalli liikumist lihtsalt liiga palju. Ent praegu pole midagi parata: et üldse reketiga midagi teha saaks, tuleb olukorraga kohaneda ja õues möllata, sest siseruumidesse lihtsalt ei lubata.

Eesti sulgpallikantsiks on kujunenud Tartu ning üks sealsetest suurtest klubidest, Veeriku Badminton otsustaski trennid välja kolida. Nimelt oli klubi treener Rainer Kaljumäe kuulnud, et Toomemäe külje all asuvas tennisekompleksis on olemas ka miniväljak ning ta võttis kompleksiga ühendust, et asja uurida.

Selgus, et sellel väiksel väljakul on olemas lausa sulgpallijooned ja nii on Veeriku Badmintoni sulgpallurid eesotsas Eesti absoluutsesse tippu kuuluvate Karl Kerti ja Hans-Kristjan Pilvega seal nüüd nädala jagu harjutanud.

„Oleme ikka olnud saalihundid, kuid ausalt öeldes mulle kui treenerile näeb see tegevus siin väga hea välja. Jah, tuule tõttu ei saa siin pikemaid mänge maha pidada ja tuleb piirduda ükskikute löökidega, kuid kruusakattega väljakult saavad mängijad väga hea koormuse. Tõuked ja pidurdused on siin natuke järsemad kui saalis, kuid liikumine ise on samasugune. Jalad saavad rohkem tööd ja süvalihastele on see väga hea, ainult tuleb jälgida, et mõnd vigastust külge ei korjaks,” kõneles 2017. ja 2018. aastal Eesti sulgpalliliidu poolt aasta treeneriks nimetatud Kaljumäe.

Ta lisas, et just vahelduse mõttes on õuetreeningud sulgpallurite jaoks väga head ning isegi siis, kui tipud tagasi saali lubatakse, viiakse ilmselt nii mõnedki harjutuskorrad jätkuvalt läbi õues. Laste ja noorte jaoks on väljas treenimine praegu niikuinii ainus võimalus.

Üldises plaanis ei näe Kaljumäe koroonaajastut siiski liiga traagilisena, kuna sulgpallurid on saanud teha muid asju, et end sel kombel sportlikus võtmes uuele tasemele viia. Põhiline murekoht on see, et kui pikalt reketiga trenni teha ei saa, mõjub see negatiivselt tunnetusele, mis on aga sulgpallis üks kesksemaid asju. „Karl Kert sai õnneks Raul Mustaga Audenteses trenni teha, nii et tal vedas,” täpsustas Kaljumäe.

Ent treeneri arvates pole sugugi välistatud, et juba lähitulevikus saabki sulgpallist ala, mida külmematel aegadel mängitakse saalis, soojemal perioodil aga õues. Nimelt on rahvusvahelise sulgpalliliidu eestvedamisel arendatud spetsiaalne õues mängimise sulgpall, mis on võrreldes tavalise sulgpalliga aerodünaamilsem ning mida tuul peaks märksa vähem mõjutama. Praegu treenivad meie sulgpallurid veel tavaliste sulgpallidega, kuid peagi peaks esimene partii airbadmintoni ehk õuesulgpalli mänguvahendeid ka Eestimaale jõudma.