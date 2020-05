Endine meeskonnakaaslane: abitreeneri karm otsus tegi Ronaldost sellise jalgpalluri, nagu teda praegu tunneme 

Fletcher tõdes, et Ronaldol oli oma Unitedi karjääri alguses suuri probleeme palli teistele söötmisega ning see tekitas ülejäänud pallurites palju paksu verd. Olukorda ei suutnud lahendada isegi Unitedi legendaarne peatreener Alex Ferguson, ent kui meeskonna abitreeneriks sai 2014. aastal Smith, muutus korraga kõik.

"Walter tuli ja ta otsustas, et treeningutel enam vigu ei anta. Ma tean, et see oli puhtalt Ronaldo pärast tehtud. Kutid lendasid üksteisele sisse ning Ronnie oli trennide lõpuks sinikaid ja muhke täis.

Varem oli olnud nii, et pehmeid vigu ei antud, kuid tõsisem viga võeti ära. Ronaldo jaoks tähenda see seda, et ta tegi oma triki, sai vea, naeris ja sai palli tagasi.

Kuid Walter otsustas, et treeningutel vigu ei ole. Ronaldo raevutses kaks nädalat: "Kes see Šoti tüüp on?! Mida see kõik tähendab?!"

Kuid see oli hämmastav, kui kiiresti Ronaldo sellega kohanes. Ta hakkas palli söötma ja rohkem jooksma, sest ta teadis, et kuna ta viga ei saa, siis pole mõtet palli hoida.