Kuum iluuisutaja vihjas, et võib mõnes meesteajakirjas kehavõlud letti lüüa

Jelizaveta Tuktamõševa kurikuuls "striptiisikava" Quebecis toimunud iluuisugalal. Foto: Eric Bolte

Alles mõne kuu eest teatas oma paljastavate kostüümide ja julgete väljaütlemiste poolest tuntud Venemaa iluuisustaar Jelizaveta Tuktamõševa, et katsub edaspidi käituda nii, et meediaväljaanded ei peaks temaga seotud lugude pealkirju vürtsitama viidetega seksile või striptiisile. Ent nüüd on maailma- ja Euroopa meister libastunud, kui kinnitas, et on valmis paljastavaks fotosessiooniks mõnele meesteajakirjale.