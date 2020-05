Eesti parim naispurjetaja Ingrid Puusta naudib spordiga kaasnevat elustiili: "Medal on suur eesmärk, miks ma jätkan." 

"Olümpia edasilükkamine lõi kõik plaanid sassi. Mul oli plaanis minna Mallorcale, sealt edasi Euroopa meistrivõistlustele Kreekasse ja siis Prantsusmaale. Purjetamises on põhihooaeg kevadel ja see jäi kõik ära. Oleme kodus, tegime Audenteses üldfüüsilist trenni ja nüüd proovime rohkem merel käia," räägib 29aastane Puusta, kes jõudis aprillis veele vaid kolm korda. "Vorm oli hea ja olin Tokyo olümpiaks valmis, nüüd peab ennast ümber mõtestama. Praegu on kahju sellest, et ei saa merel käia ja mandun veidi ära. Kui piirid lähevad lahti, siis peab Lõuna-Euroopasse laagrisse minema, sest paus on olnud päris pikk."