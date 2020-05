Keeniasse lõksu jäänud Eesti jooksja koju aitamiseks koguti üle 2000 euro 

"Kallis kogukond ja head spordisõbrad üle Eesti. Türilt pärit jooksumehe Olavi Allase Keeniast kojuaitamise toetamiseks kutsusime teid kaasa aitama. Lennupilet Euroopasse on nüüd reaalsem (üks variant on pääseda Nairobist Londonisse - küsitakse 1600 eurot otsa eest). Transport riigi sees, edasiliikumine Inglismaalt ja muud takistused tuleb veel ületada," kirjutas Türi kogukonnaselts Facebookis.

"Perel on hea meel teatada, et vähemalt praegu on sellele teekonnale 31 toetaja kaasabil kate olemas (annetati 2200 eurot). Pere on väga-väga tänulik selle toe eest," jätkasid nad.