"Riik müüs inimeste kannatused ja tervise jalgpallile maha. See on perversne," kritiseeris Saksamaa odavisja Johannes Vetter selle nädala alguses valitsusjuhte. Doha MMil Anderson Petersi ja Magnus Kirdi järel pronksile tulnud meest häirib, et riik lubab jalgpallihooajal jätkuda.

Vetteri kriitikaga liituvad mitmed endised ja praegused spordikuulsused. "See, et jalgpall saab mänge ilma publikuta pidada, näitab, et elame dekadentlikus maailmas," hindas kahekordne sõudmise olümpiavõitja Karl Schultze, kes on Saksmaa teisel liigatasemel mängivad Dresdeni Dünamo fänn.

Endine kuulitõukamise maailmameister Christina Schwanitz näeb, et jalgpallureid erikoheldakse tänu seal liikuvale rahale. "Ma ei leia, et see on õige, et jalgpalli vaadatakse eraldi ja saab kõike trotsida, sest nende hõõrdejõud pöidla ja nimetissõrme vahel on õige," tõi naine kujundliku näite. Teda häirib asjaolu, et jalgpallurite kontrollimiseks kulutatakse tuhandeid koroonateste.

Bobisõidu olümpiavõitja Francesco Friedrich oodanuks jalgpalluritelt palju suuremat solidaarsust. "Majanduslikul kõige paremini kindlustatuna ei suutnud nad loobuda mõnes protsendist oma palgast," põrutas ta. "See on inimlikult nõrk."