Andrea Adamo meenutab Tänaku palkamist: ajakirjanduses kirjutati igasugust p***a 

Adamot pani naerma lood, mida ajakirjandus kirjutas eelmise aastal. Mehe sõnul ajasid väljaanded hooti täielikku jama ja tegelikult oli Tänaku Hyundaisse toomine märgatavalt lihtsam.

Adamo on õnnelik, et leidis Ott Tänaku puhul mehe, kellel on sarnane võidutahe. Hyundai pealiku sõnul leidsin nad saarlasega kiiresti ühise keele. "Kui tohin seda öelda, siis Ott on natuke minu moodi. Talle ei meeldi avalikult teha nalja ja olla sotsiaalne," tõdeb Adamo, kelle sõnul on selline distantsi hoidmine arusaadav. "Me oleme seal võitmiseks, mitte selleks, et nautida inimesi või tekitada kõigile head tuju."

Adamo tunnistab, et temagi pole ajakirjanikele parim vestluskaaslane. "Mulle ei maksta, et oleksin kõige kenam ja targem inimene rallipargis või selle eest, et oleksin ajakirjanikele ja kõigile tore sõber. Ma pole sotsiaalne inimene," selgitab ta.

"Ma pole inimene, kes armastaks pidusid. Minu jaoks on õhtuksöök neljale nagu rock-kontsert. Ma ei räägi palju, sest mu meelest on maailmas liiga palju inimesi, kes räägivad rohkelt ja minu sõnu pole sinna juurde vaja. Rääkida tuleb siis, kui sul on midagi öelda. Kui sul pole midagi öelda, siis pole vaja ka suud lahti teha."

Adamo sõnul tõi Tänak juurde teadmisi teiste WRC-sarja tiimide autodest, millest olevat suur abi ja eestlane moodustavad Thierry Neuville'ga väga hea tandemi.

"Tuleb olla selge. Mis on eesmärgid, kes juhib, kes teeb otsuseid, kes peab otsuseid austama. Kui asjad on selged ja sirgjoonelised, siis kõik töötab," selgitab Hyundai tiimipealik oma filosoofiat.