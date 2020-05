Kõrgushüppe Euroopa rekordi omanik: mul pole raha, et üüri maksta 

"Mul pole sissetulekuid, aga on üsna suurnud väljaminekud," tõdes Sjöberg Rootsi meedias. Legendaarne kergejõustiklane võitis 1987. aastal maailmameistrivõistlustel kulla. Samal aastal hoidis ta enda käes kõrgushüppe maailmarekordit ja toona hüpatud 2.42 on siiani Euroopa tipptulemus. Sportlaskarjääri järel on rootslane aastaid võidelnud alkoholiprobleemidega.

Samal aastal hoidis ta enda käes kõrgushüppe maailmarekordit ja toona hüpatud 2.42 on siiani Euroopa tipptulemus. Sportlaskarjääri järel on rootslane aastaid võidelnud alkoholiprobleemidega.

"Kuhu nad meid välja viskavad, kui ma ei suuda üüri maksta? Mis saab siis edasi? Kuhu mind visatakse?" küsib 55 aastane Sjöberg, kes viimastel aastatel andis loenguid, tegi raamatuprojekte ja teletöid. Kuid koroonaviiruse pandeemia järel tühjenes mehe kalender tööotsadest ja sissetulekust.

Meie sõnul sai ta elu just korda ja suutis alkoholi tarvitamisele piiri pannda, kuid siis andis koroona kõva hoobi. "Isiklikult polnud mul kunagi paremini läinud. Aga siis hakkasid sissetulekud kokku kuivama. Mul on tunne, et keegi ei osanud oodata, et see löök tuleb nii tugev," selgitas rootslane. "Usun, et see on alles algus. Olukord eskaleerub ja läheb täielikuks põrguks."

Nüüd on mees valmis vastu võtma iga tööotsa, mis talle antaks. "Ma ei tee asju raha pärast, kuid tean, et pean tasuma üüri, arved ja laenud, mida ma praegu ei suuda maksta," selgitab ta ja pöörab pilgu Rootsi valitsuse suunas. "Olukord on päris põnev, sest ma pole ainus, kes on sellises oukorras. Huvitav, kuidas nad minusugused inimesi aitavad."