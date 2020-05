Maailma parim vabavõitlus jõuab Eesti televaatajateni, esimene otseülekanne juba pühapäeva varahommikul 

“TV3 grupil on ideaalne platvorm, et tuua UFC sisu suure publikuni üle kogu Baltikumi. Mis saaks olla parem aeg koostööga alustamiseks kui üks aasta oodatumaid matše," kommenteeris UFC rahvusvahelise sisu vanemasepresident David Shaw.

TV3 Grupi spordisisu juht Raimonds Zeps märkis omalt poolt, et UFC-st on saanud spordimaailmas väga suur bränd ja see läheb kokku nende eesmärgiga näidata klientidele maailma parimaid spordisündmusi.