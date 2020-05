Koroonaviiruse ajal näidatakse Inglismaal VARile punast kaarti 

Muutused on seejuures päris põhimõttelised: vältimaks tihedast mängugraafikust tulenevat vigastuste riski, on lubatud kolme vahetuse asemel teha viis vahetust ning - NB! - sotsiaalse distantseerumise nõuetele viidates videokohtunike ehk VARi abi ei kasutata. Teatavasti viibib väikses VARi ruumis ninapidi koos mitu kohtunikku ning siililegi selge, et viirused on sellises keskkonnas kärmed levima.