Rodman meenutas pöörast söömaaega Kim Jong-uni seltsis: olime täis nagu sead ja siis hakkas ta karaoket laulma 

Rodman avaldas, et kui Harlem Globetrottersi šõumeeskond seitsme aasta eest Põhja-Koreasse kutsuti, soovisid Jong-un ja teised seltsimehed tegelikult nendega kaasa sõitmas näha Michael Jordanit ennast, kuid kõigi aegade parim kossumees oli kutse viisakalt tagasi lükanud. Niisiis pöörduti Rodmani poole.

"Kui nad palusid mul Põhja-Koreasse sõita, siis ma mõtlesin, et mismõttes ma ei lähe?! Arvasin, et jagan seal kõvasti autogramme ja mängin kossu. Ma ei teadnud Põhja-Koreast tegelikult mitte midagi. Loll nagu lammas, onju," oli Rodman eneseirooniline.

"Ütlesin agendile, et kui seal turvaline ja värki, siis ma lähen.

Samal teemal Õhtuleht | Maailm Lõuna-Korea luure: Kim Jong-un ei käinudki südameoperatsioonil! Kuid siis juhtus nii, et Harlem Globetrottersil oli mäng, kuid mina ei mänginud. Minu juurde tulid mõned inimesed ja palusid nendega kaasa tulla. Ma mõtlesin, et nüüd on p****s, mind pannakse vangi."

Ent vangimaja asemel viidi Rodman hoopis Kim Jog-uniga kohtuma. Kohtumine leidis aset korvpallisaali VIP-loožis, kus oli paarkümmend kuninglikku trooni. Kui Rodman ühes neist istet võttis, hakkasid 22 000 pealtvaatajat maruliselt aplodeerima ja kisama. Rodman arvas, et see on tema pärast, kuid peagi selgus, et nii tervitati hoopis kohale saabunud suurt isakest Jong-uni.

Tõsi, esiti ei tundnud Rodman Jong-uni hoopiski ära, nii et kui ta nägi, kuidas rahvas nuttis ja karjus, küsis ta ühe mehe käest "Kes see tüüp on?"

Saades vastuse, et see ongi nende liider, tegi Rodman suured silmad ja päris: "Mille liider?"