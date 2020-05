Eesti parim meeskiiruisutaja liitub Hollandi profitiimiga 

"Otsisin juba hooaja keskel uusi võimalusi," sõnas praegu kodumaal viibiv Liiv ERRile. "Proovisin isegi liituda Saksamaa koondisega, kahjuks see jäi katki ja ma arvan, et see on hetkeseisuga kõige parem valik üldse, mis laual on. See on palju professionaalsem kui oli Poola koondisega treenimine. Loodan kõige rohkem areneda veel tehniliselt ja jõualaselt."