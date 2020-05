Võrkpallinaiskonna põhitegija jääb Itaaliasse: väiksem eesmärk on kasvatada mänguaega 

"See oli minu jaoks mälestusväärne hooaeg, nii heade kui kahjuks ka halbade asjade poolest," sõnas Laak klubi kodulehel. "Arvan, et võistkonnana üllatasime paljusid nii kõrge kohaga. Olen kindel, et isiklikult kasvasin hooaja vältel palju, kahju, et pidin veetma kuu aega vigastusega tegeledes ja kurb, et hooaeg lõppes [koroonaviiruse pandeemia tõttu] planeeritust varem. Aga kõik see muudab mind uue hooaja suhtes veelgi sihikindlamaks. Ma ei jõua ära oodata, millal saan tagasi tööle minna."