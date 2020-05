Inglismaa jalgpallistaar rikkus 24 tunni jooksul kolm korda karantiinireegleid, millele järgnes emotsionaalne sõnavõtt 

Millega mu õde ja vanemad on ära teeninud selle, et fotograafid jälitavad mind nende kodudeni ja rikuvad nende privaatsust? Tunnen konstantselt, et mind jälitatakse. Ma ei tunne end enam isegi kodus turvaliselt. Miks peavad nemad sama tundma? Kes väärib seda?

Olen profisportlase ja eeskujuna privilegeeritud seisundis ja võin kinnitada, et ei võta seda iseenesest mõistetavana. Aga millal võetakse arvesse ka minu tundeid? Minu pere on lagunenud ning see on jõudnud ka meediasse. Siit küsimus: millal aitab küll?

Praegu on tähelepanu mõistetavalt Covid-19-l, aga millal võetakse arvesse vaimse tervise probleeme, mis mõjuvad igaühele erinevalt?