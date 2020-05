Rootsi medalilootus ei pruugi Tokyo mängudeni elada 

Laskmisega tegeleval Jönssonil diagnoositi nelja-aastaselt Duchenne'i lihasdüstroofia, mis on ravimatu ja lõppeb Eesti lihashaigete seltsi kodulehe teatel tavaliselt surmaga kolmandas elukümnendis hingamispuudulikkuse ja infektsiooni tõttu. Praegu on Jönsson 22aastane ja liikleb ratastooli abil.

Philip Jönsson kuulub koroonaviiruse riskigruppi ja on seetõttu koduses isolatsioonis. Ta saab seal laskmistreeninguid jätkata, kuid tunnistas, et motivatsiooniga on kehvasti.