Võitlussport UFC on tagasi! Trump hõiskab: „Me vajame sporti!" Toimetas Kaarel Täll , täna, 10:30

Donald Trump (paremal) ja Dana White. Foto: AFP/Scanpix

„Tahan õnnitleda Dana White'i ja UFC-d. Neil tuleb suur matš ja me armastame seda. Usume, et see on oluline – saada suured spordiliigad tagasi. Teeme sotsiaalset distantseerumist ja mida iganes veel vaja, aga me vajame sporti,“ teatas USA president Donald Trump eile.