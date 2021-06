Maailma parim jalgpallikoondis langes verise revolutsiooni ohvriks, Orban käivitas suure päästeplaani 

Erzsebet Puskas seisab oma abikaasa Ferenc Puskase ausamba kõrval. Foto: AP/Scanpix

Ungari jalgpalli saadab tänaseni omamoodi kummaline aura. Kõik teavad ja mäletavad, et omal ajal mängis rahvuskoondis maailma parimat jalgpalli. Paljud eksperdid ütlevad, et 1950ndate Ungari sats oli üldse kõigi aegade parim jalgpallikoondis. Nüüdseks on aust ja hiilgusest alles vaid üks suur püüdluste ahel, et kuidagi sära taastada. Kümmekond viimast aastat on Ungari vutil suur valitsuse toetus ja üks ala eestvedajaid on riigi peaminister Victor Orban.