Elfyn Evansi tulevik – kas käsi kullas või taguots mullas 

Mitmed eksperdid arvavad, et tegelilkult ei saanudki Evans enda võimeid M-Spordis näidata, sest tegemist on ikkagi eratiimiga, kus eelarve on ebastabiilne ja tihti pisem kui konkurentidel. „See võib mängida väikest rolli,“ ütles Millener DirtFishile. „Aga kõige tähtsam on fakt, et ta tiimi vahetas. Ta teab, et nüüd on võimalus end tõestada ja ilmselt on käes tema karjääri otsustav hetk: kas tuleb läbilöök või läbikukkumine.“