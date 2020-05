Kristjan Ilves kolib suveks Norrasse: oli teada, et tulevik on siin 

Õnneks mitte üksi, vaid elukaaslane Karmen tuleb seltsiks. "Ta peab juunis vahepeal minema Eestisse kooliasju tegema, aga praegu oleme rääkinud, et ta on vähemalt suve lõpuni minuga siin," räägib Ilves, kes naudib parasjagu Lillehammeri lähedal Sjusjöenis talve.

Reedel rändavad nad Karmeniga 368 kilomeetrit põhja pool asuvasse Trondheimi, kus saavad enda käsutusse ühe Norra suusaliidu töötaja maja, mis muidu seisaks tühjana.

Ilvese Norra kolimine tuli koondise peatreeneriga jutuks juba märtsi alguses, pärast Oslo MK-etappi. "Treenisin ju eelmisel aastal suurema osa ajast kodus ja eks nad ise ka nägid, kui tagasi Norrasse läksin, et just hüppamine läks natuke jälle nihkesse sellest, mis viimati tegime. Panime otsad kokku ja kõige mõistlikum tundus ühes kohas olla. Treeninggrupp on olemas. Otsus polnud väga raske, oli teada, et tulevik on siin. Tuli lihtsalt vaadata, kuidas saab asjad klappima," selgitab Eesti parim kahevõistleja, kes treenib eelmisest suvest saati Norra koondise plaanide järgi.

Norra rahvusmeeskond jaguneb geograafiliselt kaheks: Oslo ja Trondheimi pundiks. Ilves liitub viimasega, kuhu kuuluvad nimekamatest meestest Jörgen Graabak, Magnus Krog ja Espen Björnstad. "Olen Trondheimi treeneri käe alla ennegi töötanud, meil klapib hästi," märgib Ilves.

Norra rahvusringhäälingust võis hiljuti lugeda, et kohaliku suusaliidu eelmise majandusaasta eelarves laiutab 13,8 miljoni Norra krooni (ümmarguselt 1,2 miljonit eurot) suurune auk. Ilves pole kuulnud, et see kuidagi kahevõistlejaid mõjutaks. Vastupidi, üks treener olla eestlasele öelnud, et mõnesse laagrisse tahetakse võtta kaks poissi lisaks.

Millal ja kus laagrid toimuvad, on pandeemia tõttu lahtine. "Keegi ei tea," osutab Ilves, kes hakkas tõsisemalt uueks hooajaks valmistuma pärast lihavõtteid. "Minu teada on Trondheimi treeneritel suusaliidu poolt piirangud peal, nende töökoormus on tavalisest kõvasti madalam. Nad on kuidagi nii ära jaotanud, et igaüks saab nädalas ühe trenni läbi viia, aga tundub, et koos treenimine on lubatud. Enne augustit välismaale laagritesse ei minda."