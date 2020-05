Seksikas Instagrami-sensatsioon: „Mõnikord tunnen, et ma ei saa üldse aru, miks inimesed mind jälgivad.“ 

Tulemuste mõttes pole (veel) tegu erakordse atleediga – tema 200 meetri rekord on 24,51 ja 400 meetri oma 53,66 –, ent tema sotsiaalmeedia populaarsus on tohutu. Näiteks naise Instagrami jälgib uudise avaldamise hetkel ümmarguselt 783 000 inimest ning ta on Puma üks reklaamnägusid.

Bild uuris Schmidtilt, mida ta ise oma populaarsusest arvab ning kas konkurendid on kadedad. „Mulle pole keegi sel teemal midagi öelnud. Samas ei tea, mida räägitakse selja taga. Mina ise olen selgelt paika pannud, et kõige tähtsamad on sportlikud saavutused.“

Schmidt on pikaajalises suhtes ning tema kaaslast need jutud ei sega. „Oleme täielikult kokku kasvanud. Teda ei sega need asjad üldse, tegelikult on ta enamike mu Instagrami fotode autor.“

Kui panna enam kui 700 000 Instagrami fänni konteksti, siis Schmidt on isegi populaarsem kui Wimbledoni tenniseturniiri võitnud Angelique Kerber. „Ma ei oska seda kuidagi selgitada. Kerber on ju sportlane, keda kõik sakslased teavad. Minu puhul on asi sellest kaugel. Tema on spordimaailma ikoon. Mõnikord tunnen, et ma ei saa üldse aru, miks inimesed mind jälgivad.“