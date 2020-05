Juhuse läbi spordikommentaatoriks saanud Tarmo Tiisler: noorena tundus see ulmevaldkond 

Nooruses ei käinud Tiisleril isegi mõttest läbi, et ta võiks kunagi olla kommentaator. Ta oli küll suur spordifänn, ent võimalus teha reportaaži maailma kõige olulisematest võistlustest kuulus noormehe jaoks ulmevaldkonda. „Ma isegi ei osanud niimoodi mõelda, et võiksin kunagi olümpiamänge või mõnda muud suurvõistlust kommenteerida. See tundus liiga ebareaalne kaugus,“ meenutab Tiisler.