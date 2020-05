Sünnipäevalaps Tomaš Dvorak hoolib Erki Noolest elu lõpuni 

Kümnevõistluse endine maailmarekordimees, Erki Noole kange omaaegne konkurent tšehh Tomaš ­Dvorak (42) pole olemuselt põrmugi muutunud. Isegi kuulsad siniste klaasidega spordiprillid on tal ees. Neli päeva kestnud Euroopa sisemeistrivõistlused Prahas on lõppenud ning Dvorak on väsinud. "Kui sa ei pahanda, teen ühe suitsu. Nii palju on tegemist olnud," tõdeb ta.

"Ma ei saa öelda, et Erki ja Roman on mu südamesõbrad, sest perekonniti väga me läbi ei käi, aga meil tekkis nende võistluste käigus selline side, et hoolin neist elu lõpuni. Elasime üksteisel tulemustega seljas, hiljem lõõpisime ja käisime väljas. Kui näen praeguseid kümnevõistlejad, siis nende vahel pole üldse sõprust. Neil on Facebook," naerab ta ning tõdeb, et endiste võitluskaaslastega on tore kohtuda.