Saksamaal pandi terve meeskond karantiini, jalgpallihooaja jätkamine sai tagasilöögi 

Saksamaal loodeti nii meistri- kui ka esiliiga mängudega taas alustada 16. mail, riigis on juba eriolukorra piiranguid pehmendatud. Dresden, kes paikneb esiliiga tabeli alumises otsas, pidi kohtuma 17. mail Hannover 96-ga. Nüüd on aga selge, et klubil pole võimalik selleks ajaks valmis olla, et mängudega jätkata.