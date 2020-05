Kaks kuud Keenias lõksus olnud Eesti tippjooksja: veidi raske on end sundida trenni tegema, sest täpselt ei tea, mis siin saama hakkab 

"Olukord on ikka võõras. Muidu oleksin pidanud siia tulema kolmeks nädalaks, mis on miinimumperioodiks, mil mäestikus ollakse. Kuid nüüd on päris pikaks olnud. Isiklikult on minu organismile see olnud päris kurnav. Eks alguses saime päris usinalt pihta hakata, sest olime arvestanud, et see periood ei tule pikk," selgitas Allase.