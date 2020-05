Kergejõustik ÕL EKSKLUSIIV | Soomes treeniv Eesti vasaraheite eksrekordiomanik: minu meelest on sportlase elu paljuski karantiiniga sarnane Deivil Tserp , täna, 20:01 Jaga: M

GALERII

TUBLI: Vasaraheitja Kati Ojaloo püstitas mullu Viimsis isikliku rekordi 68.16. Foto: Tiit Tamme

"Koduigatsus on suur. Ma pole ammu oma lähedasi ega sõpru näinud. See muudab olukorra emotsionaalselt pisut raskemaks. Samas ma ei ütle, et mul on väga raske. Kõigil on keerulised ajad, keegi pole varem sellises seisus olnud. Aga inimesed on leidlikud ja usun, et saame sellestki üle," räägib viimati jõulude ajal kodus käinud Eesti naiste vasaraheite eksrekordiomanik Kati Ojaloo, kes elab ning treenib Soomes.