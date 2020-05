LEIN! Meistrite liiga üllataja tulevikulootus suri täna ootamatult haruldasse haigusese 

„AC Legano, meie linn ja kogu jalgpalliüldsus elab täna sügavas leinas. Meie sõdalane Andrea Rinaldi on meie seast lahkunud. Haigus tabas teda ajal, mil ta oli oma parimas eas ning teda oodanuks suur tulevik rohkete väravatega. See on šokeeriv tragöödia, mida on raske kirjeldada,“ seisis Legano avalduses. „Ta oli kuldne poiss ja tõeline eeskuju nii väljakul kui selle kõrval.“