PAUK SELGEST TAEVAST! Sildarude pere vaidleb raha pärast

Praeguseks elatakse eri kodudes, käiakse kohut ning aastate jooksul teenitud vara ootab jagamist. Kohtudokumentidest on näha, et üks vaidlus on perekonnas vaieldud ja selles saatis edu Kellyt, ent kogu jagatava vara suurus on väidetavalt üle miljoni euro ning veel pole kokkuleppele jõutud, kuidas seda omavahel jagada.