Fed Cupi auhinna pälvinud Kontaveit annetab preemiaraha kodutute loomade heaks 

"Otsustasin toetada Varjupaikade MTÜd," vahendab Kontaveiti lauseid Tennisnet.ee. "Pea pooltel eestimaalastel on kodus lemmikloom – truu kaaslane, stressimaandaja ja üksinduse peletaja. Paraku jäävad paljud kassid-koerad elu hammasrataste vahele ning jõuavad varjupaika. Eriti hull on olukord kevadeti, kui kodutute loomade arv suureneb. Praegu, mil me suure osa ajast kodus veedame, oleks hea aeg hüljatud loomale uut elu pakkuda."