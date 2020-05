Suhtedraamad Eesti spordis: Müürsepp taheti rahast lagedaks teha ja kergejõustiklaste omapärane armunelinurk  

Nimelt treenis meie parim meie parim naismitmevõistleja Ksenija Balta Remigija Nazarovienė treeninggrupis, kui tema ning Nazarovienė toonase abikaasa Andrei Nazarovi vahel lõi loitma armuleek. Ametlikult kinnitati seda 2008. aastal, ent hiljem on tunnistatud, et Balta oli Nazarovile silma jäänud juba kolm aastat varem. Tõmme oli vastastikune ning oma pikaajalise kooselu vormistasid nad ära ka kõigevägevama palge ees, kui sõudsid 2018. aasta septembri lõpus abielusadamasse.

Andrei Nazarov ja Ksenija Balta mullu augustis Roosiaia vastuvõtul. Foto: Martin Ahven

Võib arvata, et Iraani-Leedu päritolu Remigija polnud alguses asjade taolisest arengust just ülemäära suures vaimustuses, ent 2016. aasta juulis raporteeris Kroonika, et ta on oma eluga edasi läinud ning elab koos oma hoolealuse, endast 17 aastat noorema kümnevõistleja Mikk Pahapilliga.

Suhted tulevad ja lähevad ning sinna pole midagi parata. Ka meie kunagise lootustandva vormelipiloodi Marko Asmeri elus olid 2017. aastal väga keerulised ajad, kui ta põhjustas Viimsi poeparklas purjus peaga avarii ja lahutas kolm aastat varem sõlmitud abilelu Gerly Niiloga.

"Eks see on väga kurb sündmus. Ja raske on. Eriti lastele, keda me peame ikka nüüd koos kasvatama,” tõdes ta Delfi Publiku portaalile. Ent loodus tühja kohta ei salli ning üsna pea leidis Marko endale uue ja samuti imekauni silmarõõmu.

Marko Asmer 2017. aasta septembris kohtupingis. Foto: Robin Roots

Kui mujal maailmas on kõmumeedia hambus enamasti jalgpallurid ja nende kaasad ja kõik sellega seostuv, siis Eesti vutimehed on hoidnud pigem madalat profiili. Vast kõige enam on spordivälistel asjaoludel leheveergudele sattunud meie kõigi aegade edukaim väravakütt Andres Oper.