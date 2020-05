Talisport FOTO | Palju õnne, suusarahvas! Haanjas võiks vabalt pütilaudadega paar ringi teha Ohtuleht.ee , täna, 11:14 Jaga: M

Head libisemist! Foto: Eesti Terviserajad / Facebook

Veel eile ennelõunal küündis Lõuna-Eestis temperatuur pea 20 plusskraadini, kuid korraga kadus see kui peoga pühitult. Termomeeter langes nulli ning nagu nähtub Eesti Terviseradade postitusest sotsiaalmeedias, sadas meie "kõrgmäestikus" Haanjas maha selline lumekiht, et vanemate suuskadega saab seal vabalt paar ringi ära nühkida. On 12. mai hommik.