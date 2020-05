Sõõrumaa kirjast oli kasu: riik toetab eraomandis olevaid spordihooneid 400 000 euroga 

"Eestis on ligikaudu 3000 spordiobjekti, neist 600 on eraomanduses, ülejäänud on kohalike omavalitsuste või riigi omanduses," seisis Sõõrumaa avalikus kirjas kultuuriminister Tõnis Lukasele. "Spordiregistrisse esitatud andmete põhjal on sisespordibaaside pindala kokku 728 398 m² (100%), sellest kuulub eraomandusse 312 864 m² (42,95%). Avalik sektor hoiab keerulisel ajal endale kuuluvad spordiobjektid jätkusuutlikena, kuid eraomanduses olevad on jäänud kinniste ustega omapäi.