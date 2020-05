Kõmu TOHOH! Mayweatheri autopark kahvatub masinate kõrval, mis seisavad pesapallilegendi garaažis Ohtuleht.ee , täna, 14:42 Jaga: M

Reggie Jackson, autogurmaan. Foto: EZRA SHAW

Rusikaga miljoneid kokku löönud Floyd Mayweatherile meeldib ikka oma varandusega eputada ja näiteks hiljuti sai teatavaks, et ta on lausa nii peen mees, et hoiab oma musti autosid Los Angeleses ja valgeid Las Vegases. Ent The Suni uuring paljastas, et Mayweatheri autokollektsioon pole kaugeltki kõige hinnalisem, mis mõnele (endisele) sportlasele kuulub.