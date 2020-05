Spordivaria Ratas lubab rahva uuest nädalast spordiklubidesse ja ujulatesse Ohtuleht.ee , täna, 15:01 Jaga: M

Peagi saab taas basseinis supelda. Foto: Erki Parnaku

Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas andis oma Facebooki leheküljel teada, et toetudes teadlaste hinnangutele jõuti eriolukorra komisjonis järeledusele, et kui olukord ei halvene, on alates järgmisest esmaspäevast ehk 18. maist taas lubatud sporditreeninguid siseruumides, seal hulgas spordiklubides ja ujulates.