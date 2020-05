VIDEO | Eesti iluuisutaja võitles kaheksa aastat söömishäiretega 

"Minu buliimia algas 15aastaselt ja lõppes 23aastaselt. Nüüd olen olnud mõnda aega probleemidest vaba. Mu lool on mitmeid faase, oli hullemaid ja kergemaid perioode," lausus Allik videos, mille eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine. "Sain haigusest jagu 23aastasena ja loodan, et minu lugu aitab neid, kellel on sarnased mured."