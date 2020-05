Üle pika aja basseini pääsenud Eesti ujumiskoondislane: veetunnetust, jõudu ega vastupidavust pole 

Kertu Kaare tegi üle pika aja esimese veetreeningu samuti laupäeval. “Lõpuks vette saamine oli kauaoodatud positiivne emotsioon. Elevus oli väga suur ja natuke olin isegi närvis. Kaks kuud polnud vette saanud, sellist asja pole mul varem ette tulnud. Vees oli hea tunne. Olin basseini saamist igatsenud, kuid tegelikult oli päris raske ka, mis tähendab, et tööd on vaja hakata tegema. Mul on väga vedanud, et selle võimaluse olen saanud,” rõõmustas ta.