TAGASILÖÖK: Inglismaa kõrgliiga jalgpallurid ei soovi treeningutele naasta 

Biti Ajalehe Daily Mail andmetel on paljud mängijad treeneritele teada andnud, et nad ei soovi uuest nädalast murule tulla. Inglismaa jalgpalli kõrgliiga soovis, et klubid naaseksid harjutama alates 18. maist. Järgnevatel päevadel toimub liiga ja meeskondade vahel videokõne, kus räägitakse ettevaatusabinõudest ja mängijate tervisest.

Klubid pole seni mängijaid survestanud, et nad murule naaseksid. Endise tippjalgpalluri ja nüüdse teletähe Jamie Carragheri sõnul on selline asjade käik arusaadav ja see oli vältimatu, et mõned mängijad ei taha oma tervisega riskida. "Mängijad on suurim probleem. Inglismaa kõrgliiga peab mängijad endaga kaasa tooma. Kui mängijad ei taha mängida, siis on olukord keeruline," lausus Carragher. "Enamus, kellega ma olen rääkinud, tahavad naasta. Kuid igas grupis on alati kolm või neli mängijat, kellel on kahtlusi, ja seda tuleb austada."

"Kõige tähtsam on mängijate ohutus. Tähtsam kui raha ja see, kes tõuseb üles või langeb välja. Ma ei usu, et nad kunagi kõik nõusse saavad, sama lugu on palkadega, aga kuni vaktsiini tulekuni jääb risk alles," jätkas ta.