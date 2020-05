Politsei uurib Sildarude peres väidetavalt aset leidnud vägivalda 

Tõnis räägib, et selline elukorraldus, kus isa on lastega enamiku ajast välismaal, paneb paarisuhte kindlasti proovile, kirjutab Eesti Ekspress.

Tõnise sõnul on tema suurimaks sooviks pere omavaheliste suhete parandamine, milleks on perel vaja aega ja rahu. Seda soovi on keeruline täita, sest Sildarude peretülisid ­uurib politsei.