VIDEO | Esapekka Lappi naudib koroona-ajastut ja unistab MM-tiitlist 

"Ausalt öeldes naudin praegust olukorda. Eriti laste pärast. Olen viimasel kaheksal aastal rohkelt reisinud ja pidevalt tegutsenud. Viimasel neljal aastal olen olnud lastest eemal," lausub Esapekka Lappi DirtFishile antud videointervjuus.

Esapekka Lappi karjäär on üsna heitlik, sest 29aastane soomlane on viimasel kolmel aastal sõitnud kolmes erinevas tehasetiimis. Mehel paluti Toyotat, M-Spordi Fordi ja Citroeni võrrelda.

"Toyota ja Ford on üsna sarnased ning tasemelt teineteisele lähedal. Eriti selles osas, mis puudutab mootoritööd ja juhitavust. Citroen oli hoopis teistsugune. Nende mootor oli rohkem suunatud tippkiirusele. Seetõttu pidin sõidustiili muutma ja käigukasti teisti kasutama," tõdeb ta, et Prantsuse autotootja masin talle liialt ei sobinud.

2012. kuni 2016. aastani sõitis Lappi Škoda meeskonnas ja asjatundjad arvavad, et soomlane jäi Tšehhi tiimi liiga kauaks. Mees ise sellega üdini nõus pole. Tema sõnul oli tal seal väga hea leping ja suures plaanis asjad toimisid. Siiski tõi Lappi välja, et Škodaga sõitis ta väga palju väiksematel rallidel ja WRC-etappidelt võiks tal olla rohkem sõidukilomeeetreid. "Selles spordis on oluline samadelt rallidelt kogemuste saamine," kinnitab Lappi.

"Enim kogemust on mul Soomes ja seal on kõige lihtsam sõita," toob mees näite. Soomlane tunnistab, et 2017. aastal koduradadel võetud võit mõjus talle vaimselt keeruliselt. "Inimesed ootasid minult väga palju, mistap tekitasin endale ise pingeid. Teine võit on senini võtmata. Olen sellel hooajal endaga vähem karm ja suudan rohkem sõidule keskenduda."