Koroonakriis hirmutas põhjanaabrid ära: Soome võrkpalliklubid Balti liigaga ei ühine 

"Eeloleval hooajal me Balti liigas ei osale," kinnitas Soome võrkpalliliidu tegevjuht Seppo Siika-aho ajalehele Kaleva. Võrkpalliliidud töötasid idee kallal, kus kümme põhjanaabrite klubi ühineks Eesti-Läti liigaga, kuid koroonaviiruse puhang tõmbas antud ideele kriipsu peale. "Balti liiga teema vajab rohkem aega. Praegu on tulevikuks väga keeruline plaane teha."

Siika-aho sõnul on hetkel oluline, et sealsed volleklubid elaksid kriisi üle. Samuti on vaja planeerida ja käima saada Soome meistriliiga. Mitmed põhjanaabrite võrkpalliklubid on rahaliselt keerulises seisus ning Balti liigaga ühinemine olnuks liialt radikaalne ja ettearvamatu samm.