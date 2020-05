Keenia valmistub uljalt MM-etapiks: kas meil on lootust Ott Tänakut kahe kuu pärast rajal näha? 

WRC-tiimid on varasemalt seadnud juulis võistlemise kahtluse alla. Tänasel päeval pole veel lõpuni selge, kas kahe kuu pärast on maailm ohutum ja kas reisiliiklus on täielikult avanenud. Aga kui vastab tõele jutt, et MM-sarja varutus saadeti Mehhikost Keeniasse, siis suure tõenäosusega Safari rallit ära ei jäeta. Ühe võimalusena spekuleeritakse, et varuplaanina võib Keenia võistlus toimuda suve lõpus, mis tähendaks Uus-Meremaa etapi ärajäämist.