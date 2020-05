Jalgpalli meistriliiga koroonatestid osutusid negatiivseks ja klubid loodavad juba reedel sõprusmänge pidada 

Kokku on Premium liigaga seoses tehtud ligikaudu 350 koroonaviiruse testi, mis kõik osutusid negatiivseks. Testimine on üks meede, et vältida viiruse levikut Premium liigaga seotud inimeste hulgas – lisaks mõõdetakse iga treeningu eel kõigi osalejate kehatemperatuuri, treeningul osaleja ja tema leibkonda kuuluvad inimesed peavad olema terved, kehtivad täiendavad hügieeninõuded jms.