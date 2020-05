Vähiga võidelnud jalgpallilegend: lukustasin ennast vannituppa, et naise ja laste eest pisaraid varjata 

55aastane Vialli seljatas kõhunäärmevähi teist korda elus. Mehel sõnul räsis keemia- ja kiiritusravi ta keha, kuid suurim hirm on, et vähk tuleb ühel hetkel tagasi. "Sa ei saa enne olla kindel, kuni sul mööduvad mõned aasta ilma probleemideta," ütles ta Briti ajalehele The Times.

Gianluca Vialli mängis Itaalias Sampdoria ja Torino Juventuse ridades. Mees tuli mõlema klubiga riigi meistriks ja 1996. aastal võitis ta Juventusega Meistrite Liiga. Karjääri loojanguaastail siirdus ta Inglismaale Londoni Chelseasse, kus ta tuli 2000. aastal mängiva treenerina FA karika võitjaks. Viimastel aastatel on ta töötanud televisioonis jalgpallispetsialistina ja rahvuskoondise juures ametnikuna.

"Füüsiliselt tunnen end hästi. Usun, et mu lihased on tagasi. Olen teinud üle päeva koos naisega trenni. Kuid ma kardan endiselt," selgitas viimasel kahel aastal vähiga võidelnud Vialli. "Väga raske on vabaneda tundest, et väikese kõhuvalu või peavalu või palavikuga ärgates sa kardad, et haigus on tagasi."

Endine mängija kaotas vähiravi ajal kõik juuksed, habeme ja kulmud. Mees tunnistab, et teda on aidanud mediteerimine ja haigusega võitlemise ajal õppis ta ennast tundma.

"Paratamatult sa saad teada oma tõelise olemuse. Mõistsin, et pean vaeva nägema, et end paremaks muuta," lausus Vialli ja lisas, et vähiga võideldes lukustas ta ennast vannituppa, et naise ja laste eest pisaraid varjata. Samas aitas teda edasi positiivne mõtlemine. "Küsisin lastelt ja naiselt, et millise jumestuskreemiga ma parem välja näen. Me naersime. Sa pead naerma. Sa pead olukorras positiivset leidma."

“Kuulen, kuidas inimesed ütlevad, et vähiga võideldakse. See pole minu jaoks lahing. See sarnaneb rohkem teekonnaga, kus sul on soovimatu reisikaaslane," filosofeeris Vialli, kes praegu töötab Itaalia koondise juures. Mees tunnistab, et kõige rohkem igatses ta võistkonnaga bussis olemist, muusika kuulamist, mängijate lähedust, hümni kuulamist ja võidurõõmu.