Marten Liiv hakkab rassima koos olümpiavõitjatega: treener lubas, et minust ei saa nende abiline 

See on kõva sõna. Holland on maailma parim kiiruisuriik ning IKO on Liivi sõnul selle tugevuselt kolmas tiim, kust leiab tõusvate tähtede kõrval ka kolm olümpiavõitjat. 2017. aastal asutatud võistkonna ambitsioonid on kodulehel must valgel kirjas: olümpiakuld aastatel 2022 ja 2026.