Spordivaria Kuu jooksul tuhat kilomeetrit jalutav rännumees: kui rada pole, tuleb see endal välja mõelda Kaspar Koort , täna, 20:30 Jaga: M

Emadepäeva idüll Viljandis: Kunnar Karu oma kümnendal rännupäeval koos ema Küllikiga Huntaugu künkast üles rühkimas. Too päev nägi ette kolme kümmekonna kilomeetri pikkust „sutsakat“. Foto: Aldo Luud

„Mina olen alati toetanud Karu hullumeelseid projekte, mulle on need alati meeldinud,“ kiidab tartlane Lauri Saidla Viljandis Huntaugu küngastiku tipus, kust avanevad hunnitud vaated Viljandi järvele. On emadepäev ning rännumehel ja alpinistil Kunnar Karul on peagi täis saamas esimene kolmandik plaanist matkata – või nagu ta ise ütleb, jalutada – maikuu jooksul mööda Eestimaad 1000 kilomeetrit.