Legendaarne vutitreener ei üllatunud, et koroonaviirus tabas just Litmaneni 

Van Gaal vihjas intervjuus Hollandi ajalehele De Telegraaf, et Litmaneni on saatnud hulk kummalisi vigastusi. Näiteks 2006. aastal lendas soomlasele silma limonaadipudeli kork, mille oli avades lendu saatnud Malmö vutiklubi spordidirektor Hasse Borg. Litmaneni silm sai vigastada ja täielikult see ei paranenudki.

Aastal 2007 kukkus Litmanen oma kodutrepil, käes piimaklaas. Fulhamis olles sai ta aga treeningul palliga vastu pead nii õnnetult, et taastumiseks kulus nädal. „Litmanen on kõige õnnetum mees kogu jalgpallimaailmas,“ ütles Fulhami toonane treener Roy Hodgson. Lisaks kummalisemat sorti õnnetustele saatis kogu soomlase karjääri hulk n-ö tavapäraseid vigastusi.

Kõige selle taustal teataski van Gaal läbi nalja, et ta pole sugigi üllatunud, et koroonaviirus Litmaneni üles leidis. „Kokkuvõttes on see karm asi, aga õnneks on ta noor ja paraneb,“ lisas legendaarne treener.