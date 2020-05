HULL VIDEO | 19aastane soomlane kihutas pimedal ja lumisel teel keskmiselt 143 km/h 

„Hakkan rallit tõsiselt igatsema ja usun, et sama toimub paljudega. Siin on midagi Arctic rallilt, mis paned adrenaliini voolama,“ pöördus ta Facebookis fännide poole. „Sel 14,69 km pikkusel kiiruskatsel oli meie ajaks 6.07,4, mis teeb keskmiseks kiiruseks 143,9 km/h, mis omakorda on mu elu kõige kiirem katse.“