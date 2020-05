ELU KOROONAHOTELLIS: Saksamaa superstaar avab telgitaguseid 

Müncheni Bayerni ründetäht Thomas Müller avas veidi igapäevaelu tagamaid. „Reegleid on väga palju ja kõigepealt pidime nendega harjuma. Loomulikult on need kõik vajalikud, et leevandada haigestumise riski. Täidame kõiki olulisi koroonareegleid: hoiame distantsi, kanname suu- ja ninamaski, peseme pidevalt käsi. Distantsireeglist hoitakse väga tugevalt kinni nii söögisaalis kui ka koosolekutel,“ vahendab ajaleht Bild väravaküti sõnu.

Mülleri sõnul on ta kindel, et reegleid järgides on võimalik tänavune Bundesliga hooaeg lõpuni mängida. 25 vooru järel on tema koduklubi Bayern esikohal, kokku peaks pidama aga 34 matši. Seega pikk tee on veel minna.