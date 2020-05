VÄRSKE VÕISTLUSKALENDER: Magnus Kirt ei saa tänavu Teemantliiga võitu kaitsta 

Rahvusvaheline kergejõustikuliit avaldas võimaliku ajakava, mis positiivsete arengute korral 2020. aastal käiku läheb. Ehkki juulisse on planeeritud mõned võistlused, on Rahvusvahelise kergejõustikuliidu sõnul tõenäoline, et hooaeg saab jätkuda pärast kohalike meistrivõistluste ajaakent 8. ja 9. augustil.

Hetke seisuga oleks esimeseks rahvusvaheliseks võistluseks kontinentaaltuuri raames peetavad Paavo Nurmi mängud Soomes Turus 11. augustil, vahendab Eesti kergejõustikuliit.