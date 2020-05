AJASTU LÕPP: Ferrari loodab tiitlipõua lõpetada kahe väga noore sõitjaga 

Sainzi meeskonnakaaslaseks saab 22aastane monacolane Charles Leclerc. Ferrari kinnitas, et Sainz sõlmis tiimiga kaheaastase lepingu. Red Bulli süsteemist välja kasvanud talent liitus mullu McLareniga ja sai maha nii mõnegi väga muljetavaldava sõiduga, kuhu hulka kuulus Brasiilia GP kolmas koht.

Ferrari püüab aga tulevikule läheneda uue strateegiaga ja selgelt on näha, et usaldatakse noorust. Veel sajandi alguses vormelimaailma domineerinud Itaalia tiim tuli viimati konstruktorite tšempioniks 2008. aastal, kui tiimis sõitsid Felipe Massa ja Kimi Räikkönen. Aasta varasemast ajast pärineb viimane individuaalne tiitel, mille võitis just soomlane.